Saipem, trimestre in rosso per 269 mln

MILANO, 23 APR - Torna il rosso trimestrale per Saipem, che ha chiuso i primi 3 mesi dell'anno con una perdita di 269 milioni di euro, a fronte del ritorno all'utile dell'analogo periodo precedente per 21 milioni, a causa di svalutazioni. Resta l'utile industriale, sceso però da 29 a 9 milioni di euro. In linea con il 2019 i ricavi, saliti da 2,15 a 2,17 miliardi, mentre il margine operativo lordo è sceso da 266 a 240 milioni. In calo gli investimenti da 74 a 59 milioni. L'amministratore delegato Stefano Cao ha ricordato la "strategia di radicale trasformazione aziendale attuata con successo negli scorsi anni", che ha consentito a Saipem di "raggiungere una struttura economico-finanziaria forte, asset solidi e nessuna significativa esposizione debitoria in scadenza nel breve termine". Inoltre, "la resilienza, la flessibilità e l'adattabilità dimostrate nel tempo permettono la gestione dell'operatività dei nostri cantieri e dei nostri mezzi nel massimo rispetto della salute e della sicurezza delle persone".