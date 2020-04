Ristoro diretto sotto i 10 dipendenti

ROMA, 22 APR - Il Governo pensa di inserire nel decreto Aprile "una misura di ristoro diretto e non a prestito" per le piccole imprese srl con meno di 10 dipendenti. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli al Question time ricordando che la misura di 600 euro riguarda le persone fisiche, gli autonomi. L'importo del bonus autonomi salirà e le mensilità garantite saranno altre due. Per le imprese inoltre si lavora anche a misure sugli affitti e sulle bollette. Quanto alla liquidità delle imprese "sono già 14.723 le operazioni garantite sulla base delle misure previste dal decreto Liquidità per un totale di prestiti erogati pari a circa 2 miliardi". Di queste operazioni 1.055 sono relative ai micro finanziamenti fino a 25.000 euro, ammontanti a un totale di prestiti erogati pari a circa 24 milioni.