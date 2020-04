Borsa: Europa migliora dopo Wall Street

MILANO, 22 APR - Le Borse europee migliorano dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street e con il rialzo del prezzo del petrolio. Alla vigilia del consiglio europeo, resta al centro dell'attenzione la crisi economica innescata dal coronavirus e le misure che saranno adottate per stimolare la crescita. Sul versante valutario poco mosso l'euro sul dollaro a 1,085 a Londra. L'indice euro stoxx 600 guadagna l'1,3%. In rialzo Londra (+2,2%), Francoforte e Madrid (+1,4%), Parigi (+1,3%), Milano (+1,2%). Nel Vecchio continente in crescita il comparto legato la petrolio (+4%). In rialzo anche l'hi-tech (+2,6%), le banche (+2,5%). A Piazza Affari svettano Stm (+8%), dopo i contri del primo trimestre, e Fineco (+6,8%). Soffre Leonardo (-5,3%) con Amplifon (-4%) e Ferragamo (-3,6%).