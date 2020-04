Borsa:Europa in rialzo verso Wall Street

MILANO, 22 APR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in rialzo. Nel Vecchio continente tiene banco la crisi economica provocata dal coronavirus e le misure che adotteranno i Paesi per stimolare la crescita. Si guarda anche al calo del prezzo del petrolio e ai preparativi per la fase 2 per la riapertura delle attività produttive. Sul fronte valutario è in lieve rialzo l'euro sul dollaro 1,087 a Londra. L'indice stoxx 600 avanza dello 0,8%. In positivo Londra (+1,5%), Milano (+1,2%), Francoforte (+1%), Parigi e Madrid (+0,5%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+2,4%), nonostante il calo del prezzo del petrolio, dall'hi-tech (+2,3%) e della finanza (+1,9%). A Piazza Affari volano Stm (+7%), Fineco e Diasorin (+5,7%). In calo il comparto del lusso con Ferragamo (-3,4%) e Moncler (-1,3%). Male anche Leonardo (-2,4%) e Amplifon (-2,2%).