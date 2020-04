Mondadori: assemblea, nessun dividendo

MILANO, 22 APR - L'assemblea degli azionisti della Mondadori "anche ad esito della manifestata intenzione di voto del socio Fininvest resa pubblica l'8 aprile scorso, ha deliberato di non distribuire un dividendo" come proposto il 17 marzo 2020 dal Cda e di destinare integralmente a riserva straordinaria l'utile netto del 2019 di 28,2 milioni. Lo rende noto un comunicato della casa editrice dopo l'assise tenuta a porte chiuse, nella quale è stata anche rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e approvata, in continuità con gli anni precedenti, l'istituzione di un "piano di performance share" per il triennio 2020-2022 riservato al Consigliere esecutivo e ad alcuni manager della società.