Stm: ricavi trimestre 2,2 miliardi

MILANO, 22 APR - Nel primo trimestre STMicroelectronics ha riportato ricavi netti di 2.231 milioni di dollari (-19% sul trimestre precedente, +7,5% sullo stesso periodo del 2019) e un utile netto di 192 milioni di dollari (-51% e +7,9%) o 0,21 dollari per azione dopo la diluizione I ricavi sono stati di circa il 5% inferiori al valore intermedio delle nostre previsioni all'inizio del trimestre, per l'epidemia di COVID-19 e si prevedono ricavi netti nel secondo trimestre di 2 miliardi di dollari, pari a una diminuzione del 10,3% su base sequenziale. Il consiglio di sorveglianza del gruppo di semiconduttori proporrà una riduzione del dividendo da 0,24 a 0,168 dollari per azione, con l'autorizzazione a considerare, durante il mese di settembre 2020, l'aumento di questa cedola fino ad un massimo di 0,24 dollari per azione. La delibera per il dividendo aggiornata sarà proposta all'assemblea che è ora posticipata al 17 giugno.