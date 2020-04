Btp sindacato, boom domanda 110 mld

ROMA, 21 APR Boom di domanda per il Btp sindacato 'dual tranche' con scadenza a cinque e trent'anni: secondo fonti di mercato sentite dall'ANSA, gli investitori hanno richiesto oltre 110 miliardi di euro complessivi. Il che consente al Tesoro di più che ricoprire i 15 miliardi di euro di Btp Italia in scadenza il 23 aprile: l'offerta è fissata a 16 miliardi. La domanda supera i 55 miliardi per il 5 anni e 45 miliardi per il 30 anni, con uno spread di 295 punti base sul benchmark tedesco 2050.