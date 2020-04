Intesa,palazzi Bergamo con led tricolore

BERGAMO, 21 APR - Raggi di luce illumineranno con i colori della bandiera italiana alcune sedi di Intesa Sanpaolo Bergamo: la sede di via Camozzi e il Palazzo storico sede di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking in piazza Matteotti. I palazzi bergamaschi che si vestono del tricolore saranno visibili dalle 20 a mezzanotte e dalle 5 alle 8 del mattino grazie all'impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale e sarà possibile per tutti ammirarli anche attraverso i canali social del Gruppo Intesa Sanpaolo. L'iniziativa, a impatto zero, segue quanto già realizzato al Grattacielo di Torino che nei giorni scorsi ha visto riflettere per la prima volta sulle proprie facciate il tricolore. Le proiezioni del tricolore su alcune delle principali sedi del gruppo in Italia sono, infatti, il "segno della forte attenzione da parte della banca nei confronti delle comunità in cui opera. I giochi di luce racchiudono un messaggio di incoraggiamento e di fiducia nel futuro", spiega la banca.