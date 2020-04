Coronavirus: Panetta,serve sforzo comune

ROMA, 21 APR - "I Paesi Euro dovrebbero sostenere tutti insieme i costi per affrontare questa crisi perché così ne beneficeranno tutti" mentre "una mancata azione ora non isolerà i contribuenti dai costi della crisi ma farà aumentare quei costi quando alla fine arriveranno". Lo scrive il membro esecutivo della Bce, Fabio Panetta, sul sito Politico.eu, spiegando che "qualsiasi percezione dell'assenza di un'azione comune in tempi di crisi disperata diluirebbe il sostegno pubblico all'Ue" e "alla fine, potrebbe essere erosa la fiducia nell'euro".