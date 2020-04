Il petrolio crolla sotto 5 dlr a barile

NEW YORK, 20 APR - Il petrolio crolla ai minimi storici, con le quotazione del Wti che perdono il 74,22% a 4,85 dollari al barile. A crollare sono le quotazioni Wti con il contratto per consegna a maggio. I contratti con scadenza nei prossimi mesi accusano invece perdite ben più limitate indicando che la domanda è attesa salire nei prossimi mesi. Il contratto per consegna a giugno perde l'11,31%, quello a luglio il 6,42%, quello ad agosto il 5,06% e quello a settembre il 3,96%. Il calo dei prezzi insieme all'attesa di una ripresa dell'attività economica in autunno si è tradotto in un fenomeno di mercato chiamato 'contango', in cui i prezzi delle commodity sono più alti per il futuro di quanto non lo siano per il presente.