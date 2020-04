Borsa: Milano +0,13%, corre Diaosorin

MILANO, 20 APR - Piazza Affari si mostra nervosa con il Ftse Mib che segna un +0,13% a 17.074 punti. Svetta Diasorin (+3,3%) dopo l'annuncio che il test sugli anticorpi sul Covid-19 ha ricevuto il marchio Ce. In luce poi i titoli legati al settore auto con Pirelli che guadagna il 2,31%, Fca il 2,10% e Cnh (+1,65%). Ben comprata poi Leonardo (+1,59%) con la conferma di Alessandro Profumo come a.d. Sempre sul fronte nomine Mps sale dell'1,21% con Patrizia Grieco indicata alla presidenza mentre la poltrona di a.d dovrebbe andare a Guido Bastianini. Tra gli altri bancari Ubi segna un +1%. Vendite invece su Eni (-1,8%) che vede la conferma dell'a.d Claudio Descalzi e l'arrivo alla presidenza di Luisa Calvosa, Nexi (-1,33%) che la scorsa settimana ha collocato un bond convertibile da 500 milioni e Campari (-1,21%) che ha avviato una negoziazione in esclusiva per l'acquisizione dell'80%, di Champagne Lallier.