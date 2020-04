Essilux taglia compensi ai dirigenti

MILANO, 20 APR - Per l'emergenza Coronavirus EssilorLuxottica sta lavorando a "misure volte a ridurre tutte le spese operative e di cassa, come il taglio o il posticipo dei compensi del gruppo dirigente" e il Cda ha approvato l'applicazione della "misura ai suoi membri, riducendo i loro compensi del 50%". Cancellato il dividendo 2019 prima solo 'sospeso', ma la distribuzione della cedola sarà rivalutata nella seconda metà dell'anno. Nasce anche un fondo "anti COVID-19 da 100 milioni che sosterrà i dipendenti in difficoltà e le loro famiglie". Il 30 marzo Essilux aveva spiegato che in base all'evoluzione dell'emergenza avrebbe deciso "se confermare, ridurre o cancellare il dividendo" annunciato il 6 marzo dal gruppo, decidendo anche di rinviare l'assemblea degli azionisti prevista per il 15 maggio al 25 giugno 2020 e di tenerla a porte chiuse. Le decisioni del gigante delle lenti e delle montature avvengono all'interno di "nuove misure per contrastare la pandemia di COVID-19 e preparare la ripresa".