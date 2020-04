Borsa: Europa ottimista, bene auto

MILANO, 17 APR - Ottimiste nel fine settimana, mentre molti Stati preparano piani per le riaperture parziali dopo i lockdown per l'epidemia di coronavirus, le principali Borse europee. La maglia rosa resta a Parigi (+3,2%), seguita da Francoforte (+2,9%), Londra (+2,6%) e Madrid (+1.6%), con Milano ultima (+1,4%). L'indice d'area, Stoxx 600, cresce (+2,4%) e tra i settori che guadagnano ci sono i petroliferi, in particolare Aker Bp (+8,2%), Lundin (+6,6%) e Royal Dutch (+5,4%), nonostante il tonfo del greggio (wti -7,8% a 18,3 dollari al barile). Bene anche le auto, incuranti dei dati in perdita del mercato di settore, con guadagni soprattutto per Volkswagen (+5,3%), Daimler (+3,4%) e Fca (+2,6%). In positivo la quasi totalità delle banche, da Danske Bank (+5,4%)a Swedbank (+5,1%), Nordea Bank (+4,6%). Tra le italiane, con lo spread a 226 punti, bene Unicredit (+3,2%).