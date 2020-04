Campari, esclusiva per Champagne Lallier

MILANO, 17 APR - Campari ha avviato una negoziazione in esclusiva con la francese Sarl Ficoma, holding che fa capo alla famiglia di Francis Tribaut, per l'acquisizione dell'80%, di Champagne Lallier e controllate, in vista di salire al 100%. L'operazione riguarda i marchi, le riserve, le proprietà immobiliari, inclusi i vigneti di proprietà e gestiti e gli impianti produttivi. Con l'acquisizione per la prima volta una società italiana entra nel mondo delle 'bollicine francesi'. L'acquisizione della storica 'maison' si inserisce nella strategia di Campari di potenziare la propria presenza in Francia, dove ha recentemente avviato una struttura commerciale diretta. Quattro anni dopo l'acquisizione di Grand Marnier Campari si sta per aggiudicare un nuovo simbolo della tradizione vitivinicola e liquoristica d'Oltralpe.