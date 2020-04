Borsa: Milano rallenta (+1,4%)

MILANO, 17 APR - Rallenta la Borsa di Milano (+1,4%) verso fine seduta, ma brilla Atlantia (+7% a 34,45 euro, mentre ieri aveva ceduto il 3%), in un mercato che continua a scommettere su un accordo col governo sulle concessioni. Tra i titoli migliori Moncler (+4,8%) e, a qualche distanza, Ferragamo (+1%). Spiccano le auto, con Ferrari (+4,2%) e Fca (+2,6%), incuranti del crollo del settore. Guadagni per Cnh (+3,8%) e Exor (+3,2%). In netto rialzo Campari (+4,1%), in trattativa per acquisire l'80% di Champagne Lallier. A salire sono anche le Paytech delle banche, Nexi (+3,4%), e tra i tecnologici Stm (+2,7%). Indecise le banche, con lo spread a 227 punti: su Unicredit (+3,2%), più indietro Ubi (+0,8%), Intesa (+0,7%) e Bper (+0,2%), in negativo Banco Bpm (-0,8%). Pesante Diasorin (-5%), dopo gli sprint dei giorni scorsi in attesa del via libera al test sierologico in Lombardia, terminati gli studi al San Matteo di Pavia. Mentre crolla il greggio (wti -7,3%), non si avvantaggia Pirelli (-0,9%) e guadagna invece Eni (+1%).