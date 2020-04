Borsa: Europa positiva con Ws in rialzo

MILANO, 17 APR - Positive le principali Borse europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, mentre l'allentarsi dell'epidemia di coronavirus spinge i governi, dagli Usa all'Europa a fare piani di riapertura. La migliore è Parigi (+3,6%), seguita da Francoforte (+3,3%), Londra (+3,1%) e Madrid (+2,5%). In coda Milano (+2,3%). Il crollo del Pil della Cina e del mercato del'auto europeo, entrambi attesi, non hanno spaventato i mercati, con l'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, in rialzo (+2,8%), sostenuto soprattutto da industria, auto, informatica e finanza. Tra le auto corrono Volkswagen (+5%, Daimler (+4,5%) e Fca (+3,4%). Ottimiste le banche, in particolare quelle del Nordeuropa, insieme a Barclays e Ing (+4,5%). Bene le italiane, da Unicredit (+4,4%) a Bper (+2,1%) e Intesa e Unipol (+2%), con lo spread sopra 227 punti. Crolla il greggio (wti -10,4%), in un contesto di forte decrescita della domanda, nonostante i tagli decisi dall'Opec+ e brillano i petroliferi, da Lundin (+6%) a Aker Bp (+9,5%).