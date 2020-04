Bankitalia:settimana blocco -0,5% Pil

ROMA, 17 APR - "Ogni settimana di blocco dell'attività economica di questa portata comporta, secondo un calcolo meccanico che non considera effetti indiretti, una riduzione del Pil annuale di circa lo 0,5 per cento". E' quanto si legge nel bollettino economico della Banca d'Italia secondo cui "le attività commerciali e industriali non ritenute essenziali, e come tali temporaneamente sospese dal DPCM del 22 marzo, contribuiscono a circa il 28 per cento del totale del valore aggiunto".