Borsa Milano migliora (+3%), bene Fca

MILANO, 17 APR - Accelerazione per Piazza Affari a metà giornata: l'indice Ftse Mib ha toccato il rialzo del 3%, con Moncler (+6%) sempre miglior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione. Molto bene anche Fca, Cnh, Unicredit e Atlantia che salgono di oltre cinque punti percentuali. In linea con il listino generale Eni, scivola del 6% Diasorin dopo gli strappi al rialzo delle scorse settimane. Leggermente mjgliori le altre Borse europee (Parigi e Francoforte +4%), in netto rialzo i futures sull'avvio di Wall street.