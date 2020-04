Borsa: Europa accelera, corrono auto

MILANO, 17 APR - Le Borse europee accelerano a metà seduta mentre i future su Wall Street sono in rialzo di circa tre punti percentuali. Contribuiscono all'ottimismo dei mercati i progressi nella lotta al coronavirus, che stanno spingendo i governi, a partire da quello americano, a riprogrammare l'avvio delle proprie economie. Parigi avanza del 4%, Francoforte del 3,7% e Londra del 3,2% mentre Milano resta un passo indietro (+2,6%). In calo anche lo spread Btp-Bund, che scende di 6 punti base a 224. Il crollo del pil cinese e del mercato del'auto europeo, entrambi attesi, sono stati assorbiti senza scosse, con l'automative che è il miglior comparto in Europa (+4,7%). Bene il lusso e l'abbigliamento dopo i conti trimestrali di Lvmh (+5%), migliori delle attese. Il petrolio continua a soffrire con il Wti scivolato sotto i 19 dollari in scia alle previsioni su di un crollo della domanda mondiale e all'insufficienza dei tagli Opec.