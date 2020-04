Export febbraio +7%, trainano farmaci

ROMA, 17 APR - A febbraio 2020 l'export dell'Italia cresce del 7% su base annua ed è spiegato per un terzo della forte crescita della farmaceutica (+41,2%), secondo i dati Istat. Rispetto a gennaio 2020, l'aumento congiunturale è dell'1,1%, inferiore rispetto a quello dei due mesi precedenti. L'import risulta, invece, in calo sia sul mese (-3,8%) sia sull'anno (-0,7%), con una flessione degli acquisti dai mercati extra Ue e una contrazione, in particolare, per i prodotti energetici. Oltre al farmaceutico, i settori che contribuiscono maggiormente alla crescita delle vendite estere dell'Italia sono i mezzi di trasporto (autoveicoli esclusi) (+14,4%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+11,9%). Tra i mercati di destinazione, spiccano i risultati di Stati Uniti (+22,3%), Germania (+6,8%) e Francia (+7,5%) mentre si registrano "ampie flessioni" delle vendite verso Cina (-21,6%) e Regno Unito (-8,2%), nel primo mese dall'uscita del Paese dall'Unione europea.