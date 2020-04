Borsa: Milano corre con Unicredit

MILANO, 17 APR - Ottima partenza per Piazza Affari e le altre Borse europee spinte dal piano di riapertura Usa ma, secondo gli operatori, anche dai dati sul Pil cinese in linea con le stime e con prospettive ottimiste sul secondo trimestre: l'indice Ftse Mib sale dopo i primi scambi del 2,5%. Molto bene tra i titoli principali Moncler, che cresce di oltre il 5%, un gruppo molto attento alle esportazioni anche in Cina e che potrebbe usufruire dell'idea di riaprire le attività in Italia partendo tra gli altri dal settore moda. Acquisti anche su Unicredit, Azimut, Mediobanca e Cnh, che salgono di oltre quattro punti percentuali. Fca (+3,9%) ed Exor (+3,5%) non soffrono il calo delle immatricolazioni del comparto auto. In leggera crescita Eni e Recordati (+1%), in forte calo Diasorin, che scende del 3% dopo un breve passaggio in asta di volatilità.