Petrolio: Wti in calo -1,3% sotto 20 dlr

ROMA, 17 APR - Prezzo del petrolio Wti ancora in calo sui mercati dopo i dati dell'economia cinese in pesante recessione nel primo trimestre e la generale debolezza della domanda mondiale. Il greggio scende dell'1,3% a 19,61 dollari mettendo a segno un passivo settimanale del 13%. In controtendenza il Brent che sale del 2% a 28,3 dollari.