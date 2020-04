Generali: superare crisi con stakeholder

ROMA, 16 APR - "La causa di questa crisi è profondamente diversa da quella del 2008, perché non è attribuibile al perseguimento del singolo interesse di un organismo pubblico o privato e di conseguenza anche la sua gestione sarà diversa. All'impresa serve agire insieme con i propri stakeholder e, oggi, questo è più che mai necessario". Lo ha affermato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines, durante il webinar tenuto oggi dalla Luiss Business School dal titolo "Un nuovo valore della relazione tra l'impresa e il proprio ecosistema". "Oggi rispetto alla crisi del 2008 dobbiamo guardare con attenzione a tutta la filiera produttiva e ciò comporta una nuova visione del rischio molto diversa dal passato, che aveva portato sempre più le imprese a frammentare la value chain. - ha spiegato - Occorre ridisegnare standard di collaborazione che non possono derogare alla trasparenza della corporate governance non solo delle imprese, ma anche dei Paesi.