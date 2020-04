Borsa Milano tiene con Pirelli, giù Bper

MILANO, 16 APR - Seduta nervosa per Piazza Affari, partita bene ma in progressiva frenata, comunque con una chiusura lievemente positiva, in linea con l'Europa, dove la sola Madrid ha chiuso debole: a Milano l'indice Ftse Mib ha segnato un aumento finale dello 0,29% a 16.768 punti, l'Ftse All share una crescita dello 0,76% a quota 18.451. Piazza Affari ha seguito soprattutto l'andamento dei titoli di Stato italiani, con una chiusura dello spread nei confronti della Germania a quota 230. Tra i titoli principali comunque ottima seduta per Pirelli, che ha segnato un rialzo finale del 5,3% a 3,28 euro, con Ferrari in crescita del 3,8% e Prysmian del 3,7%. Tra le banche la migliore è stata Ubi in aumento del 2,9% a 2,37 euro, mentre ha chiuso in calo dell'1% Mediobanca. Debole Tim (-1,2%), Eni (-1,4%) e Generali (-1,6%). Vendite su Atlantia (-3%) e Bper, che ha segnato un ribasso del 4,3% nel giorno dell'annuncio del cambio di nome e dei dati 2019 della Banca di Sassari, del gruppo della banca emiliano-romagnola.