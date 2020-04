Coronavirus: Bei, fondo garanzia 25 mld

ROMA, 16 APR - Il Gruppo Bei istituisce un fondo di garanzia da 25 miliardi di euro da impiegare per nuovi investimenti in risposta alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Il Cda straordinario - si legge in una nota - approva la proposta del Gruppo Bei diretta a contrastare le conseguenze economiche della crisi provocata dal COVID-19: un fondo di garanzia europeo da 25 miliardi che punta a mobilitare fino a 200 miliardi per l'economia europea. È previsto un contributo al fondo di garanzia da parte di tutti i 27 Stati membri dell'Ue, e sarà aperto anche ai contributi esterni, come ad esempio a titolo del bilancio dell'Ue.