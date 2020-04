Volkswagen ritira outlook sul 2020

MILANO, 16 APR - Volkswagen ritira l'outlook per il 2020 a causa del coronavirus: gli obiettivi per il 2020, spiega in una nota il costruttore tedesco, "non possono più essere raggiunti" a causa degli effetti del coronavirus sull'economia. "Non è attualmente possibile determinare quando un nuovo outlook per l'anno potrà essere reso noto. Gli impatti della pandemia, sulla domanda dei clienti, sulla supply chian e sulla produzione non possono al momento essere accuratamente previsti". Il gruppo di Wolfsburg ha anche reso noti i risultati preliminari del primo trimestre, che evidenziano un utile operativo crollato dell'81% rispetto allo stesso periodo del 2019, a 0,9 miliardi di euro, mentre i ricavi sono scesi da 60 a 55 miliardi. Prevista una partita negativa di 1,3 miliardi causata dai derivati sulle materie prime e dagli effetti valutari, che hanno risentito delle turbolenze sui mercati.