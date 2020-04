Mondadori illumina sede con tricolore

MILANO, 16 APR - Il gruppo Mondadori "partecipa al sentimento di solidarietà e speranza per il mondo intero e sostiene simbolicamente il nostro Paese in questo prolungato periodo di emergenza e isolamento sociale, illuminando Palazzo Mondadori con il Tricolore nazionale". Lo rende noto il gruppo editoriale in un comunicato. "I colori della bandiera italiana rappresentano il metaforico abbraccio dei dipendenti e collaboratori del gruppo Mondadori a tutti coloro che sono in difficoltà e il ringraziamento alle persone che in questo momento sono in prima linea con senso del dovere e spirito di abnegazione, ci difendono, ci curano e si sacrificano per il bene comune", spiega la nota con l'augurio "che la luce tricolore che avvolge la sede del gruppo, opera di Oscar Niemeyer, possa contribuire a infondere nuova fiducia per vincere questa grande sfida tutti insieme", conclude la Mondadori.