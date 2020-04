Borsa Milano riduce rialzo con Europa

MILANO, 16 APR - Piazza Affari lima ancora i guadagni in attesa di Wall street, ma grazie al recupero dei titoli di Stato italiani resta di qualche frazione la più tonica tra le principali Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dell'1%, seguita da Francoforte in rialzo dello 0,9%, con Londra e Parigi di poco sopra la parità e Madrid in calo dello 0,3%. Mentre i futures sull'avvio del listino statunitense si muovono incerti attorno alla parità, tra i titoli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari molto bene Prysmian (+3,8%) e Diasorin (+3,7%), con Ubi che spicca tra la banche in rialzo del 3,3% a 2,38 euro. Bene anche Pirelli (+2,6%), meno convinta Fca (+1,6%), piatte Eni e Tim, mentre segnano un calo di poco più di un punto percentuale sia Unipol sia Bper.