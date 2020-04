Easyjet: perdita semestre inferiore 2019

MILANO, 16 APR - Easyjet prevede di chiudere i primi 6 mesi dell'anno, al 31 marzo, con una perdita ante imposte compresa tra 185 e 205 milioni di sterline, inferiore ai 275 milioni del primo semestre del 2019. L'amministratore delegato, Johan Lundgren, sottolinea il "risultato molto forte prima dell'impatto del coronavirus, cosa che dimostra la forza del modello operativo di EasyJet" Per resistere alla crisi legata al coronavirus la compagnia inglese ha ridotto i propri investimenti programmati per il triennio di circa 1 miliardo di sterline e ha concluso un programma di finanziamento che aggiunge quasi 2 miliardi di sterline di liquidità extra per rafforzare la nostra posizione di cassa. Si tratta di azioni che assicurano alla compagnia un "buon posizionamento per sostenere un prolungato blocco dei voli".