Borsa: Europa positiva, Milano +2,2%

MILANO, 16 APR - Le Borse europee si confermano in rialzo con l'indice d'area Stoxx 600 che sale di oltre un punto percentuale mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo, indica che "il bilancio pluriennale europeo sarà la guida della ripresa". A dare slancio sono anche le buone indicazioni che arrivano dagli Stati Uniti con i future in positivo. Bene soprattutto i titoli legati all'informatica. Tra i singoli listini Milano resta la migliore con il Ftse Mib che sale del 2,2% mentre lo spread scende fino a 220 punti per poi risalire sopra 222. Marginale invece Londra che segna un +0,36%. Più sostenute Parigi (+1,31%) e Francoforte (+1,40%). A Piazza Affari tra i titoli in testa Azimut (+5%), Diasorin (+4,8%), Banca Generali (+4,78%). Sul fronte dei cambi l'euro resta debole sul dollaro con la moneta unica a 1,884 sul biglietto verde. Quanto al petrolio, il Wti risale sopra i 20 dollari mentre il Brent è stabile a 27,7 dollari.