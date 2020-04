Borsa: Milano a +2,34%, in luce banche

MILANO, 16 APR - Piazza Affari, già in avvio promettente, consolida il rialzo con il Ftse Mib che si stabilizza a +2,34% a 17.112 punti. Tra i titoli in evidenza Banca Generali (+5,45%), Diasorin (+3,27%) che prosegue il momento positivo in scia all'impegno diretto nella lotta al coronavirus. Corre poi Azimut (+5%) con Timone Fiduciaria che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato, che ha reso noti i termini dell'operazione di rafforzamento. Di buon passo i bancari mentre lo spread tra Btp e Bund è in area 225 punti rispetto ad una apertura a 230. Mediobanca guadagna il 4,39%, Intesa il 4,12%. Tra gli altri bene Stm (+3,38%) e Nexi (+3,76%), quest'ultima prevede di registrare per il primo trimestre ricavi superiori a 220 milioni, anche se sospende la guidance per le incertezze legate al Coronavirus. Il titolo è stato tagliato ad 'accumulate' da Banca Akros. Saipem che ha anch'essa ritirato la guidance, segna un +2,25%. Non apre infine Guala Closure dopo l'opa volontaria di Investindustrial.