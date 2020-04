Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,40%)

TOKYO, 16 APR - Il crollo della produzione industriale e delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti incidono sull'apertura della Borsa di Tokyo, nuovamente in negativo, in un contesto di prolungata incertezza degli investitori sull'andamento della pandemia del coronavirus in Giappone. Il Nikkei lascia sul terreno l'1,40% a quota 19.275,70, con una perdita di 274 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di apprezzamento sul dollaro a 107,60, e a 117,20 sull'euro.