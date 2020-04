Borsa:Europa peggiora con Wall Street

MILANO, 15 APR - Le Borse europee peggiorano dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street e il crollo della produzione industriale negli Stati Uniti. Sui mercati tiene banco l'effetto del coronavirus sull'economia globale, con le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale. Petrolio in calo a New York dove le quotazioni perdono l'1,84% a 19,74 dollari al barile. In rosso lo stoxx 600 che cede il 3%. In calo Madrid (-3,3%), Francoforte (-3,2%), Milano (-3,1%), Parigi (-3%) e Londra (-2,6$). I listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto dell'energia (-5%), le banche (-4,7%), le auto (-3,6%) e l'hitech (-3,3%). A Piazza Affari soffrono Banca Mediolanum (-6,9%) e Fineco (-6,1%). Male anche Saipem (-6,6%), Eni (-4,3%) e Tenaris (-2,9%). In controtendenza Diasorin (+4,7%) e Moncler (+3,9%).