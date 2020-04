Borsa: EDuropa frena, Milano -2,3%

MILANO, 15 APR - Non si allenta la pressione sulle principali borse europee nonostante il rialzo delle richieste di mutui Usa. Prosegue infatti il rosso dei futures in attesa di vendite al dettaglio stimate in calo, così come l'indice manifatturiero di New York e la produzione industriale nazionale, per concludere con il Beige Book della Fed sullo stato dell'economia dell'Unione. La peggiore è Madrid (-2,65%), preceduta da Milano (-2,3%), Londra (-2,2%), Francoforte (-2,1%) e Parigi (-2%). Il greggio Wti sui minimi sotto i 20 dollari al barile inchioda Total (-5,15%), Bp e Shell (-4,5% entrambe), Saipem (-5,65%) ed Eni (-3,75%) in Piazza Affari. Sotto pressione Renault (-5,5%), che lascia la Cina cedendo la propria controllata a Dongfeng, Daimler (-4,27%), bocciata a 'Bbb+' da Fitch, Volkswagen (-3,9%), Peugeot (-3,5%), Fca (-3,3%) e Bmw (-3,2%). Lo spread in rimonta a 232 punti gela Unicredit (-4,7%) e Bper (-4%), mentre Intesa perde circa la metà (-2,2%).