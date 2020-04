Borsa: Asia in lieve calo, Tokyo -0,45%

MILANO, 15 APR - Chiusura in lieve calo per le principali Borse di Asia e Pacifico, oggi a ranghi ridotti per le festività celebrate a Seul e Mumbay. Tokyo ha lasciato sul campo lo 0,45%, Shanghai lo 0,42% e Hong Kong, ancora aperta, cede lo 0,56%. Segno meno per Sidney lo 0,39%, in controtendenza Taiwan (+1,11%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street. Proprio agli Usa, con il crescere dell'emergenza coronavirus, guardano gli investitori in attesa delle richieste di mutui, delle vendite al dettaglio di marzo, dell'indice manifatturiero dello Stato di New York in aprile, della produzione industriale di marzo, delle scorte nei magazzini e, in ultimo, del Beige Book della Fed sullo stato dell'economia dell'Unione. Sugli scudi a Tokyo Sony (+2,58%), che ha annunciato l'avvio della produzione di ventilatori ospedalieri, e Fujitsu (+4,95%), sull'onda lunga delle raccomandazioni degli analisti. In difficoltà Suzuki (-4,85%), per il fermo della produzione a causa del coronavirus.