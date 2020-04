Borsa:Europa positiva,giù Milano (-0,5%)

MILANO, 14 APR - Proseguono in positivo le principali Borse europee, tranne Londra (-0,9%), mentre gira in negativo Milano (-0,5%), con lo spread che sale a 215 punti e le banche che peggiorano, da Unicredit (-5,5%) a Bper (-4,8%), Banco Bpm (-3,9%), Intesa (-3%) e Ubi (-1,8%). La migliore Piazza è Francoforte (+1,6%), seguita da Parigi e Madrid (+0,65%), con l'oro sempre in lieve crescita (+0,4%). In rialzo l'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600 (+1%), ma le banche restano in maggioranza in rosso, in particolare Ing (-4,9%), Kbc (-4,6%) e Abn Amro (-5,2%). In perdita molti petroliferi, soprattutto Bp (-4,3%) e Aker (-4,4%), mentre guadagnano Koninklojke (4,3%) e Neste Oyj (2,5%), col greggio in calo (wti -4,9%). In ordine sparso le auto, con forti perdite per Peugeot (-5%) e Renault in calo (-1,1%), mentre salgono Volkswagen (+2,6%) e Fca (+0,5%).