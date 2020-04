Abi, nessuna fuga dei depositi, +5%

ROMA, 14 APR - Nessuna 'fuga' dai depositi bancari a marzo, mese in cui è esplosa l'emergenza Coronavirus. Secondo i dati del rapporto mensile Abi sono anzi saliti del 5,1% di 77 miliardi a 1.593 miliardi di euro. La raccolta complessiva è cresciuta del 3,7% colpita dal calo delle obbligazioni, risultate in diminuzione del 5% a causa delle turbolenze di mercato e in calo oramai da anni.