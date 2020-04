Borsa: Europa positiva con future Usa

MILANO, 14 APR - Coi future di Wall Street rialzo, positive le principali Borse europee, tranne Londra (-0,5%) con il Pil stimato in crollo (-13%) a fine 2020. La migliore è Francoforte (+1%), seguita da Madrid (+0,4), Milano (+0,3%) e Parigi (+0,2%). Dagli Usa intanto Trump stima, con l'accordo Opec+, un taglio della produzione di greggio sino a 20 milioni di barili al giorno, e scende intanto il prezzo (wti -2,7 a 21,8 dollari al barile). In lieve rialzo l'oro (+0,1%) a evidenziare ancora la volatilità dei mercati. L'indice d'area, Stoxx 600, cresce (+0,7%), sostenuto da salute, con Diasorin che corre (+8,5%), e informatica, con ams che vola (+8,8%), mentre sono scendono energia (-2,1%) e investimenti immobiliari (-1,9%). In ordine sparso le auto, con perdite per Peugeot (-4,7%) e Renault (-0,8%) e guadagni per Volkswagen (+2,8%) e Fca (+2,9%). A velocità alterne le banche, con positive Erste (+4,6%) e Santander (+4,1%) e negative Unicredit (-3,7%), con lo spread verso 202, Kbc (-4,4%) e Bank of Ireland( -4%).