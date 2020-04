Bankitalia, contro virus dati Big tech

ROMA, 14 APR - "L'impressionante mole di informazioni a disposizione" delle piattaforme tecnologiche, le cosiddette Big tech, "può essere utilizzata per affrontare la crisi. La raccomandazione arriva da uno studio condotto da economisti della Banca d'Italia e della Banca centrale europea (Claudia Biancotti, Alfonso Rosolia, Fabrizio Venditti e Giovanni Veronese). Ma, evidenziano, "i cosiddetti big data non sono il frutto di processi di raccolta dei dati opportunamente definiti per produrre statistiche". Esistono però "strumenti e metodi scientifici per colmare queste mancanza". Anche questo "è uno degli snodi in cui la cooperazione tra pubblico e privato può fare la differenza". (ANSA).