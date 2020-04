Abi,con ok Ue verso avvio misure credito

ROMA, 14 APR - Il via libera della Ue al decreto imprese "è un importante passaggio propedeutico per la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all'art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di Garanzia PMI)". E' quanto afferma l'Abi che, con lettera circolare già diffusa questa mattina a tutti gli Associati, ha comunicato alle banche l'ok della Ue. Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea.