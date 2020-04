Gualtieri, 600 euro prossima settimana

ROMA, 11 APR - "So che in queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana. La prossima tranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg3.