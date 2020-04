Coronavirus: sindacati, bene scelte Dpcm

ROMA, 11 APR - "È positivo ed apprezzabile che il Governo abbia confermato nel nuovo Dpcm la scelta condivisa con le parti sociali di continuare sulla strada delle misure restrittive per il contrasto al Covid -19, introducendo solo qualche aggiustamento in riferimento alle sole attività produttive essenziali e indispensabili". Lo affermano in un comunicato unitario Cgil, Cisl e Uil, sottolineando che "occorre mettere in campo un'azione coordinata per garantire la necessaria sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con i presidi e la prevenzione sanitaria, insieme alle misure di carattere sociale ed economico per garantire una progressiva uscita dall'emergenza".