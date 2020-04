Coronavirus: McKinsey,più ascolto locale

MILANO, 11 APR - "L'imperativo del settore pubblico" è "creare un meccanismo di governo localizzato". Lo afferma uno studio realizzato da McKinsey per la ripartenza dell'Europa dall'emergenza Coronavirus. "Il decisore pubblico dovrebbe individuare il modo migliore per adattare le strategie asiatiche al contesto europeo e alle norme locali: le decisioni su quali misure adottare dovrebbero infatti essere prese a livello locale, quando possibile regione per regione", aggiunge a ricerca del gigante della consulenza aziendale visionata dall'ANSA. In 17 dei 25 settori produttivi analizzati nello studio 'Getting Europeans back to work - safely' al momento l'impatto della pandemia sulla domanda ha comportato un danno maggiore rispetto a quello della fornitura. "Industrie diverse riapriranno a velocità diverse e le catene di fornitura globali, che sono già in sofferenza, potrebbero non tenere il passo". Quindi "man mano che il lockdown continua, emergeranno anche serie sfide sul lato dell'offerta", spiega McKinsey.