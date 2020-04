Borsa Europa conclude bene, Londra +3,9%

MILANO, 9 APR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra, trainata dall'intervento diretto della Banca d'Inghilterra per finanziare sostegni all'economia contro gli effetti dell'emergenza Coronavirus, ha chiuso in crescita del 3,9%, con Francoforte in aumento del 2,2% e Parigi dell'1,4%.