Fca, pronto ospedale da campo in Brasile

TORINO, 09 APR - Dopo poco più di una settimana di lavoro, l'ospedale da campo installato presso la sede della Fiat Clube, a Betim, Minas Gerais, è pronto a ricevere pazienti da Covid-19. E' il primo centro di assistenza medica per combattere la pandemia causata dal coronavirus da installare nello stato di Minas Gerais. Fiat Chrysler Automobiles ha assegnato un'area di 2 mila metri quadrati al Comune di Betim, per l'installazione di un totale di 200 posti letto. Di questi, 120 letti per infermeria sono già installati e disponibili. L'ospedale da campo è integrato con altri servizi sanitari nel comune mobilitati per rispondere alla pandemia. I casi di pazienti ospedalizzati in condizioni più gravi saranno indirizzati ai letti di terapia intensiva installati negli altri ospedali pubblici. Man mano che i pazienti guariranno e lasceranno le cure intensive, torneranno all'ospedale da campo della Fiat Clube, dove altri 80 letti verranno impiantati per riceverli nella fase di recupero.