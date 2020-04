Domori (Gruppo illy), chiude in utile

TRIESTE, 09 APR - Per la prima volta nella sua storia, Domori (Gruppo illy), marchio piemontese del Polo del Gusto specializzato in produzione di cioccolato super premium, chiude in nero. Dopo 20 anni e perdite in passato fino a 1 mln, la gestione di Andrea Macchione ha invertito il trend e in tre anni ha raggiunto, con il bilancio 2019, l'utile, benché si tratti di una piccola cifra (22 mila euro). Nel duplice ruolo di produttore e distributore di marchi d'eccellenza, la Domori lo scorso anno ha acquisito il 100% della Prestat LtD, società inglese, produttrice di cioccolato premium e fornitore della Casa Reale (Royal Warrant Holder). I dati principali sono tutti in crescita: fatturato (+7%), vendite (19,5 mln; +7%). Nello specifico, il marchio Domori ha venduto per 11,1 mln (+4%:) con un sensibile incremento nel Retail (5,2 mln; +11%).