Borsa: Milano chiude in calo, giù Bper

MILANO, 8 APR - Piazza Affari ha chiuso in lieve calo (Ftse Mib -0,18%), seconda solo a Parigi, una seduta trainata nel finale da Wall Street. I listini d'Oltreoceano sono stati spinti dall'attesa per i verbali della Fed, in vista di nuovi stimoli all'economia da parte della Banca centrale degli Usa. Fiacchi gli scambi, limitati a 1,8 miliardi di euro di controvalore, stabile lo spread, poco sopra quota 195 punti. In forte calo i bancari Bper (-4,92%) e Banco Bpm (-2,51%), relativamente più caute Ubi (-1,81%) e Intesa (-1,35%), poco mossa Unicredit (-0,49%), che ha escluso operazioni straordinarie. In luce il risparmio gestito con Banca Generali (+8,54%), Azimut (+7,16%) e Mediolanum (+4,5%) sulla scia dei dati sulla raccolta. Bene Ferrari (+3,59%), Pirelli (+5,16%) e Piaggio (+9,32%), dopo il rialzo della raccomandazione e del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Exane-Bnp. Segno meno per Exor (-2,04%),Tim (-1,94%) ed Eni (-1,41%), in controtendenza Cnh (+3,94%), Diasorin (+3,6%) ed Stm (+2,91%).