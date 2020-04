Borsa: Europa riduce calo, Milano -0,2%

MILANO, 08 APR - Riducono il calo le principali borse europee da Londra e Madrid (-1,2% entrambe) a Parigi (-1,4%), da Francoforte (-0,9%) a Milano (-0,24%), spinta dai futures Usa nonostante il crollo delle richieste di mutui (-17,9% nell'ultima settimana) ed in vista dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed. Vano per i bancari a Milano il calo sotto quota 200 punti dello spread tra Btp e Bund. Cedono infatti Bper (-2,8%), Intesa (-1,8%) e Banco Bpm (-1,7%), mentre si muove in controtendenza Unicredit (+1,85%), che, rispondendo alla domanda di un socio alla vigilia dell'assemblea, esclude cessioni o acquisizioni.