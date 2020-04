Borsa: futures Europa virano in negativo

MILANO, 8 APR - Negativi i futures sull'avvio dei mercati azionari del Vecchio continente dopo il nulla di fatto per il momento all'Eurogruppo sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi economica causata dall'emergenza Coronavirus: i contratti sull'apertura delle Borse europee, che viaggiavano piatti prima dell'annuncio del rinvio a domani, segnano cali compresi tra uno e due punti percentuali.