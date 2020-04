Unicredit: oltre 100mila moratorie

MILANO, 7 APR - Unicredit ha ricevuto oltre 100.000 richieste, tra imprese e privati, di moratoria sui finanziamenti per un volume di 10 miliardi di euro. La maggior parte - secondo dati consultati dall'ANSA - è arrivata dalle imprese (circa 85mila), il resto riguarda privati e leasing. La Lombardia è in testa con un totale di 10.500 richieste (9.000 imprese e 1.500 privati). Solo Milano, Brescia e Bergamo - queste ultime tra le aree più colpite dal Coronavirus - coprono quasi un terzo delle richieste nella regione. I primi tre settori per numero di richieste sono real estate (20%), manifatturiero (12%) e turismo (12%). Le domande della solo Lombardia sono di poco inferiori a quelle che emergono dalle due macro-aree Nord-Ovest e Nord Est (12 mila ciascuna) che comprendono entrambe tre regioni. La prima Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta mentre la seconda Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il numero di richieste maggiori per area è però nel Mezzogiorno con oltre 20mila.